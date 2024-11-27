مسؤول أمريكي: واشنطن تستعد لإمداد إسرائيل بصفقة أسلحة بنحو 700 مليون دولار

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى إلى المضي قدما في صفقة بيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، فإن صفقة الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل تأتي مقابل اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، مشيرة إلى أن الصفقة تشمل أسلحة متطورة لم تحصل عليها إسرائيل من قبل.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي اضطر إلى الموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان، لرفع الحظر على صادرات الأسلحة والذخائر الامريكية إلى إسرائيل.