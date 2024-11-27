18 قتيلًا في معارك بين الجيش السوري وفصائل مسلحة بشمال سوريا

دمشق - (د ب أ)

قتل ما لا يقل عن 18 شخصا في معارك بين المعارضة بشمال سوريا وقوات الجيش السوري في شمال غربي البلاد، وفقا لناشطين ومجموعة مراقبة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي هيئة تحرير الشام، وهي فصائل مسلحة بشمال سوريا، هاجموا عدة مواقع للقوات المسلحة السورية في ريف حلب الغربي.

وأوضح المرصد أن المعارك أسفرت عن مقتل 14 عنصرا على الأقل من القوات المسلحة السورية.

ورد الجيش السوري على الهجوم بشن غارات جوية على أهداف عسكرية تابعة للمسلحين، فضلا عن استهداف مناطق سكنية.

كما أفاد المرصد بمقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 12 آخرين، بينهم 8 أطفال، في المناطق الريفية قرب إدلب، آخر معقل للفصائل المسلحة في سوريا.

واندلعت الحرب الأهلية المدمرة في سوريا عام 2011، واليوم، تنقسم البلاد، وذلك مع سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد على ثلثي البلاد مجددا بدعم من حلفائه، روسيا وإيران، ولا يزال الحل السياسي للنزاع بعيد المنال.