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مسؤول إسرائيلي: إسرائيل ستستأنف ضد مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت

06:27 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخطر المحكمة الجنائية الدولية أن بلاده ستستأنف ضد مذكرة الاعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، المحاصر منذ أكثر من عام.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن نتنياهو طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية ضده مقابل القبول باتفاق وقف القتال مع لبنان.

من جانبها، قالت فرنسا، في وقت سابق من اليوم، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحظى بـالحصانة، بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده".

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن "حصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين"، لافتة إلى أنه "سيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم".

وأكدت فرنسا عزمها مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط، وفق وصفها.

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ماكرون لبنان قطاع غزة يوآف جالانت المحكمة الجنائية الدولية
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