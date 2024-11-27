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الجنائية الدولية.. مطالبات بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس المجلس العسكري في ميانمار

05:59 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان

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لاهاي - (د ب أ)

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس العسكري في ميانمار.

وقال المدعي العام كريم خان، في لاهاي اليوم الأربعاء، إن القائد الأعلى ورئيس حكومة الأمر الواقع الجنرال مين أونج هلاينج مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية تتعلق باضطهاد وترحيل أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار في 2017.

وقد لاذ مئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة بالفرار من وطنهم الذي تقطنه أغلبية بوذية في ميانمار، منذ سبع سنوات، عندما شن الجيش هجوما ضدهم.

ويقيم حوالي مليون شخص من الروهينجا حاليا في أكبر تجمع لمخيمات اللاجئين في العالم في منطقة كوكس بازار في جنوب شرقي بنجلاديش.

وتعرض أفراد أقلية الروهينجا للاغتصاب والقتل الجماعي، وتم حرق قرى بأكملها، وتصف الأمم المتحدة اضطهادهم بالإبادة الجماعية.

وصدر قانون، عام 1982، يمنع الروهينجا من الحصول على الجنسية، برغم أن هذه المجموعة كانت تعيش في ميانمار منذ أجيال، مما يجعلهم أكبر مجموعة عديمة الجنسية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

وكان الجيش في ميانمار قد قام بإنقلاب، في فبراير 2021، أطاح برئيسة الحكومة أونج سان سو تشي، ومنذ ذلك الحين، حكم المجلس العسكري بقيادة مين أونج هلاينج البلاد بأساليب قمعية.

ويعد هذا هو أول طلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين رفيعي المستوى في ميانمار، ولم يتم بعد الموافقة على هذا الطلب من جانب قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

المدعي العام كريم خان المحكمة الجنائية الدولية المجلس العسكري في ميانمار اضطهاد وترحيل أقلية الروهينجا
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