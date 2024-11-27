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اليونيفيل: بدأنا تعديل عملياتنا في جنوب لبنان بما يتلاءم مع الوضع الجديد

05:52 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

قوات حفظ السلام

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وكالات

أعربت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بإعلان وقف الأعمال العدائية وتأكيد الالتزام بالقرار الأممي 1701 باعتباره الطريق نحو السلام.

وقالت اليونيفيل، إن جنودها في مواقعهم وعلى أهبة الاستعداد لدعم لبنان وإسرائيل في تنفيذهما للقرار 1701، مؤكدة أنها ستواصل أداء المهام المنوطة بها وبدأت في تعديل عملياتها بما يتلاءم مع الوضع الجديد.

وطالبت اليونيفيل، كافة الأطراف على تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، مؤكدة أنها ستتعاون لإنجاح وقف إطلاق النار.

قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام لبنان اليونيفيل إسرائيل
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