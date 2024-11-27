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الاتحاد الأوروبي: قرارات الجنائية الدولية مُلزِمة ومن غير المقبول إعادة احتلال غزة

05:46 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو

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وكالات

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بيتر ستانو، اليوم الأربعاء، إن هناك عدم استقرار في المنطقة بسبب الصراع الدائر الآن في غزة، مؤكدا أنه من غير المقبول إعادة احتلال قطاع غزة.

ونوّه ستانو إلى أن السلطة الفلسطينية هي من ينبغي أن يكون هناك لتفرض سلطتها على القطاع، مشيرا إلى أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ملزمة ويجب تطبيقها.

وأكد ستانو، على أن الاتحاد الأوروبي يواصل الضغط على إسرائيل لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

بيتر ستانو الاتحاد الأوروبي قطاع غزة المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل
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