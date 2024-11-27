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الاحتلال يحظر التنقل جنوبي نهر الليطاني من الخامسة مساء حتى السابعة صباح الخميس

05:26 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

دانيال هاجاري

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وكالات

حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، سكان جنوب لبنان من الانتقال نحو القرى التي طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها، مشددا على أنه يمنع تماما التنقل جنوب نهر الليطاني من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى السابعة من صباح الغد.

,وقال هاجاري، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مشتبه بهم اقتربوا منها في جنوب لبنان ويجري استجوابهم.

وزعم هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبط محاولة تهريب وسائل قتالية متطورة مصدرها إيران كانت موجهة لعناصر في الضفة الغربية، موضحا أن من بين الأسلحة التي تم ضبطها قذائف صاروخية وعبوات ناسفة شديدة الانفجار وبنادق قنص ومنصات قذائف هاون.

دانيال هاجاري جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان نهر الليطاني إيران
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