عبد العاطي: هناك إرادة سياسية لتحقيق نقلة نوعية بين مصر وقطر بكافة المجالات

وكالات

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، إن هناك إرادة سياسية لتحقيق نقلة نوعية بين مصر وقطر في كافة المجالات.

وأشار عبد العاطي إلى أنه تحدث مع نظيره القطري عن تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة في غزة، مؤكدا أنهما توافقا على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد عبد العاطي أن مصر متفقة مع قطر على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، كما توافق مع نظيره القطري على أنه لا سلام في المنطقة بدون دولة فلسطينية.