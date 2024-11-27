لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عبد العاطي: هناك إرادة سياسية لتحقيق نقلة نوعية بين مصر وقطر بكافة المجالات

05:16 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، إن هناك إرادة سياسية لتحقيق نقلة نوعية بين مصر وقطر في كافة المجالات.

وأشار عبد العاطي إلى أنه تحدث مع نظيره القطري عن تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة في غزة، مؤكدا أنهما توافقا على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد عبد العاطي أن مصر متفقة مع قطر على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، كما توافق مع نظيره القطري على أنه لا سلام في المنطقة بدون دولة فلسطينية.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصرية نقلة نوعية بين مصر وقطر الوقف الفوري لإطلاق النار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يحظر التنقل جنوبي نهر الليطاني من الخامسة مساء حتى السابعة صباح الخميس

إعلان

إعلان

عاجل - توقف مفاجئ لخدمة تحويل الأموال على "إنستاباي" عبر الموبايل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر
وفاة الفنان خالد جمال الدين
وداع حزين.. تشييع مدرب الغطس ضحية حادث غرق لانش مرسى علم
النصر للسيارات: نعمل على إنتاج 10 سيارات في الساعة
مصر تُرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)