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مسؤول إسرائيلي: طائراتنا الحربية تقوم بدوريات فوق لبنان ومستعدون لأي انتهاكات

04:24 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

طائرات حربية اسرائيلية

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وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية مازالت تقوم بدوريات فوق لبنان والقوات البرية متمركزة في الداخل ومستعدة لأي تطورات أو انتهاكات.

وقبل ساعات، شهدت منطقة "الخيام" جنوب لبنان توترات جديدة اليوم الأربعاء، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية رشقات من الرصاص باتجاه الأهالي أثناء محاولتهم تفقد منازلهم في الحي الشمالي الشرقي للمدينة. جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "المنار" اللبنانية.

وأفادت القناة، التابعة لحزب الله، أن قوات الاحتلال أطلقت خمس قذائف مدفعية قرب بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بهدف ترهيب مجموعة من المواطنين الذين حاولوا دخول البلدة.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، والذي دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح اليوم.

وعلى الرغم من التهدئة المفترضة، تستمر التوترات في المناطق الحدودية، مما يثير الشكوك حول استقرار الوضع الأمني.

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