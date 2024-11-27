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معاريف: نتنياهو طالب ماكرون بعدم اعتقاله مقابل وقف القتال في لبنان

04:19 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

نتنياهو

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وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية ضده مقابل القبول باتفاق وقف القتال مع لبنان.

من جانبها، قالت فرنسا، في وقت سابق من اليوم، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحظى بـالحصانة، بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده".

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن "حصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين"، لافتة إلى أنه "سيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم".

وأكدت فرنسا عزمها مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط، وفق وصفها.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، المحاصر منذ أكثر من عام.

نتنياهو لبنان إيمانويل ماكرون المحكمة الجنائية الدولية اتفاق وقف القتال مع لبنان
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