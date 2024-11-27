متحف شرم الشيخ يستقبل 200 شاب من المحافظات الحدودية

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جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل متحف شرم الشيخ، أفواج الملتقى المجمع لبرنامج "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمدينة شرم الشيخ، للتعرف على أهم القطع الأثرية التي يضمها المتحف بقاعات العرض المتحفي.

وحرصت إدارة المتحف على تنظيم جولات إرشادية لهم داخل قاعات عرض المتحف تعرفوا خلالها على أهم مقتنيات المتحف من القطع الأثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي، ودور المتحف المميز في إبراز الهوية المصرية، ونشر الوعي الأثري والتاريخي والحضاري.

ويتضمن برنامج "أهل مصر" المحافظات الحدودية: "مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، سوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر" بمشاركة 200 شاب وفتاة، بهدف تنمية الوعي والانتماء لدى الوطن، وتنمية روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال اللقاءات.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول الاستقبال و التسكين بالمدينة الشبابية ، تلاها الجلسة الافتتاحية للبرنامج، و ندوة دينية عن التفكك الأسرى، و اختتم اليوم بلقاء حواري عن مكافحة الإدمان والتعاطي بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

ويجري تنظيم برنامج "أهل مصر" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء ، وتوجيهات محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بحضور أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية.