ألمانيا تُعرب عن ارتياحها لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

برلين - (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، عن شعوره بالارتياح بسبب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وكتب شولتس على منصة (إكس) أنه تم التوصل إلى تفاهم "أخيرا"، وفي الوقت نفسه، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن " من المهم هو أن يلتزم الجميع بما هو متفق عليه حتى يتمكن الناس على جانبي الحدود من العيش في أمان مرة أخرى".

ودخل وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ في الساعة 4:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن من المقرر بموجب الاتفاق أن تنسحب القوات البرية الإسرائيلية من لبنان خلال 60 يومًا.

في المقابل، يُفترض أن تنسحب قوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال الحدود.