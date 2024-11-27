هآرتس: إعلان فرنسا الحصانة لـ نتنياهو جزء من مفاوضات وقف النار في لبنان

وكالات

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، عن مصدر إسرائيلي قوله، إن "إعلان فرنسا الحصانة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وجه المحكمة الجنائية الدولية، جزء من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في لبنان".



وقالت فرنسا، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يحظى بـالحصانة، بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده".



وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن "حصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين"، لافتة إلى أنه "سيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم".



وأكدت فرنسا عزمها مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط، وفق وصفها.



وفي وقتٍ سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، المحاصر منذ أكثر من عام.