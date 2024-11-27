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بعد مذكرة الجنائية الدولية.. فرنسا: نتنياهو يحظى بالحصانة

02:20 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

قالت فرنسا، اليوم الأربعاء، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحظى بـالحصانة، بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده".

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن "حصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين"، لافتة إلى أنه "سيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم".

وأكدت فرنسا عزمها مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط، وفق وصفها.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، المحاصر منذ أكثر من عام.

نتنياهو فرنسا مذكرة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية
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