روسيا: الوضع يتدهور نتيجة سياسات إسرائيل العدوانية

(وكالات)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن "الوضع في الشرق الأوسط مستمر في التدهور نتيجة سياسات إسرائيل التي وصفها بـ العدوانية".



وشدد لافروف على أن "رغبة الولايات المتحدة في احتكار الوساطة والتضحية بقرارات مجلس الأمن، من أسباب تدهور الوضع في الشرق الأوسط".



وتتصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الحروب التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي على جبهات مختلفة منذ أكثر من عام، في قطاع غزة ضد حركات المقاومة الفلسطينية بجانب حربه ضد حزب الله اللبناني.