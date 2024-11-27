المملكة العربية السعودية تُرحب بوقف إطلاق النار في لبنان

الرياض - (د ب أ)

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بوقف إطلاق النار في لبنان.

وثمنت المملكة، في بيان أصدرته وزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس)، "جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن".

وأعربت عن أملها أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.