المملكة العربية السعودية تُرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
02:14 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
الرياض - (د ب أ)
أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بوقف إطلاق النار في لبنان.
وثمنت المملكة، في بيان أصدرته وزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس)، "جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن".
وأعربت عن أملها أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.
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