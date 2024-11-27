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المملكة العربية السعودية تُرحب بوقف إطلاق النار في لبنان

02:14 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

المملكة العربية السعودية

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الرياض - (د ب أ)

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بوقف إطلاق النار في لبنان.

وثمنت المملكة، في بيان أصدرته وزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس)، "جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن".

وأعربت عن أملها أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.

المملكة العربية السعودية وقف إطلاق النار لبنان
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