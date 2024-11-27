احتفالات في لبنان مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ (فيديو)

(مصراوي)

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ومدن الجنوب والبقاع أجواء احتفالية مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، صباح اليوم الأربعاء.

وتدفقت الجموع إلى الشوارع في بيروت، حيث سُمع دوي إطلاق نار لم يتضح بعد إذا كان جزءًا من الاحتفالات.

وفي مناطق الجنوب، أطلق المواطنون الألعاب النارية ابتهاجًا بعودة النازحين إلى قراهم، وبدأت مواكب السيارات المحملة بالعائلات تتجه نحو الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وسط غياب ملحوظ للطيران الحربي والطائرات المسيّرة الإسرائيلية التي كانت تجوب الأجواء سابقًا.

صبيحة وقف إطلاق النار... مواطنون يتوجهون الى الجنوب pic.twitter.com/rOfmOZGSx6 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 27, 2024

ورغم أجواء الفرح، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرًا للنازحين، طالبًا منهم الامتناع عن العودة إلى القرى التي جرى إخلاؤها أو الاقتراب من مواقع قواته في جنوب لبنان.

وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي "مع بدء سريان وقف إطلاق النار، يبقى الجيش الإسرائيلي متمركزًا في مواقع جنوب لبنان. يُحظر التوجه إلى القرى التي تم إخلاؤها أو الاقتراب من مواقع قوات جيش الدفاع".

ها هم أبطال الجنوب، يعودون إلى قراهم رغم الجراح التي أثقلت كواهلهم، ورغم الخراب الذي سرق منازلهم وأحلامهم، ورغم كل من راهن على بقائهم في بيوت مضيفيهم أو نفيهم بعيدًا إلى العراق. يعودون ليؤكدوا أن العلاقة بين اللبناني وأرضه ليست كلمات تُقال أو شعارات تُرفع، بل هي قصة حب لا… pic.twitter.com/GvJRmyhaYJ — Dee 🇱🇧 🇨🇦 🇬🇳 (@DiaaAhmadieh) November 27, 2024

ورغم التحذيرات، تسارعت عودة الأهالي إلى المناطق الجنوبية والبقاع، التي شهدت موجات نزوح واسعة خلال الفترة الأخيرة، حيث امتلأت الطرقات المؤدية إلى هذه المناطق بمواكب السيارات، حيث يتطلع السكان لاستعادة حياتهم الطبيعية بعد أسابيع من التصعيد العسكري.