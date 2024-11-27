لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 2269 من نزلاء المؤسسات العقابية

01:03 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أبوظبي - (د ب أ)

أمر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن 2269 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام)، أن ذلك جاء بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الشيخ محمد بن زايد تكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

ووفق الوكالة الإماراتية، تأتي هذه المبادرة في إطار حرص رئيس الإمارات ، على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وتحقيق استقرار أسرهم والتخفيف من معاناتها وإدخال الفرح إلى عائلاتهم.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات أبوظبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ألمانيا توافق على مبيعات أسلحة لإسرائيل بأكثر من 130 مليون يورو خلال العام الجاري

إعلان

إعلان

وداع حزين.. تشييع مدرب الغطس ضحية حادث غرق لانش مرسى علم
النصر للسيارات: نعمل على إنتاج 10 سيارات في الساعة
مصر تُرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)