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بري: لبنان تمكن من إحباط مخطط العدوان الإسرائيلي

01:03 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

لبنان

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وكالات

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في خطاب، اليوم الأربعاء، إن "لبنان تمكن من إحباط مخطط العدوان الإسرائيلي".


ولفت بري إلى أن "الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية"، مضيفًا "نشكر كل من ساهم في وقف إطلاق النار".


وأكد أن "لبنان في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين جميع أبناء شعبها"، متابعًا: "طوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه، وأناشد كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة".


وطالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بسرعة انتخاب رئيس جمهورية، قائلًا: "فهذه اللحظة امتحان لكل اللبنانيين بجميع طوائفهم لإنقاذ بلادهم وحماية مؤسساتها الدستورية".

العدوان الإسرائيلي لبنان إسرائيل
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