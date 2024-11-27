بعد ساعات من وقف إطلاق النار.. إسرائيل تعلن عن وقوع حادث بجنوب لبنان

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع حادث في جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ.

وفي بيان، ذكر الجيش الإسرائيلي أن جنوده "رصدوا مركبة تقل العديد من المشتبه بهم، في منطقة محظورة للحركة في الأراضي اللبنانية".

وأضاف البيان "أطلقت القوات الإسرائيلية النار لمنعهم من التقدم وغادر المشتبه بهم المنطقة. ستعمل القوات الإسرائيلية ضد أي شخص يحاول انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وستواصل حماية مواطني إسرائيل".