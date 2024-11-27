بدء الانتخابات الرئاسية في ناميبيا اليوم

ويندهوك - (أ ب)

تبدأ الانتخابات الرئاسية في نامبيا، اليوم الأربعاء، والتي انضمت لها مرشحة حزب المنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا البالغة من العمر 72 عامًا، وكانت قد انضمت إلى حركة استقلال ناميبيا في سبعينيات القرن الماضي.

وتشهد الانتخابات تنافسا شرسا لكي تصير أول زعيمة للبلاد، في الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم الأربعاء.

ويشار إلى أن نيتومبو ناندي-ندايتواه، وهي نائبة رئيس ناميبيا حاليا، ومرشحة حزب المنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا (سوابو) الحاكم للرئاسة، تتصدر نتائج التصويت المبكر الخاص الذي جرى بين المواطنين في الخارج، والذي أعلنت القوات المسلحة نتائجه في وقت سابق من الشهر الجاري.

إلا أن حزب "سوابو"، الذي حكم الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية وسيطر على رئاستها لمدة 34 عاما منذ الاستقلال عن حكومة الفصل العنصري بجنوب أفريقيا في عام 1990، يواجه إحباطا متزايدا بسبب ارتفاع معدلات البطالة والصعوبات الاقتصادية، ولا سيما بين الشباب.

وقد تم تسجيل نحو 1.4 مليون شخص - أي ما يقرب من نصف عدد سكان ناميبيا - للتصويت في الانتخابات لاختيار رئيس البلاد وتشكيل البرلمان.