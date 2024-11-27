بعد التهديد باغتياله.. الشرطة الفلبينية تقدم شكاوى جنائية ضد نائبة الرئيس

مانيلا - (أ ب)

قدم مسؤولون في الشرطة الفلبينية، اليوم الأربعاء، شكاوى جنائية ضد نائبة الرئيس سارة دوتيرتي ومساعديها الأمنيين بتهمة الاعتداء على السلطات ومخالفة أوامرها في مشاجرة وقعت مؤخرا في الكونجرس.

وقدمت شرطة مدينة كيزون الشكاوى الجنائية بشكل منفصل عن أي إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها جراء تهديد دوتيرتي العلني باغتيال الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، وزوجته ورئيس مجلس النواب إذا تم اغتيالها هي نفسها في مؤامرة غير محددة.

ولم تقدم دوتيرتي تفاصيل عن تلك المؤامرة.