باكستان تنهي إغلاق عاصمتها بعد تفريق الشرطة للمتظاهرين من أنصار عمران خان

إسلام آباد - (أ ب)

أعادت السلطات الباكستانية، اليوم الأربعاء، فتح الطرق التي تربط العاصمة بباقي أنحاء البلاد، لتنهي بذلك الإغلاق الذي استمر لمدة أربعة أيام، بعد استخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار في الهواء لتفريق أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون حاليا، عمران خان، الذين ذهبوا إلى إسلام آباد سيرا على الأقدام للمطالبة بالإفراج عنه.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية محسن نقفي: "أعيد فتح جميع الطرق، وتم تفريق المتظاهرين".

وفرت زوجة خان، بشرى بيبي، التي كانت تقود الاحتجاجات، ومتظاهرون آخرون في سيارات، عندما قامت الشرطة بالرد على المشاركين في المسيرة، بعد اندلاع اشتباكات أسفرت مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

ويقبع خان في السجن منذ أكثر من عام ويواجه أكثر من 150 قضية جنائية، يقول حزبه إنها ذات دوافع سياسية.