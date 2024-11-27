الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

تل أبيب - (د ب أ)

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش باتفاق وقف إطلاق النار، اليوم الأربعاء، بين إسرائيل ولبنان، قائلا إنه "يأمل في أن يضع الاتفاق نهاية للعنف والدمار والمعاناة، التي يواجهها سكان البلدين".

وأضاف جوتيريش "أدعو الطرفين إلى الاحترام الكامل والتنفيذ السريع لجميع الالتزامات ، التي تعهدوا بها كجزء من الاتفاق واتخاذ خطوات فورية للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 "، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء.

وتابع جوتيريش : "منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان(يونيفيل) في لبنان، على استعداد لدعم تنفيذ الاتفاق، طبقا لتفويضاتهما".