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الجيش اللبناني: قواتنا تعمل على اتخاذ الإجراءات لاستكمال الانتشار بالجنوب وفقًا لتكليف الحكومة

08:08 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الجيش اللبناني

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وكالات

بدأت سيارات النازحين في لبنان، بالتزامن مع وقف إطلاق النار، بالتوجه إلى قرى وبلدات جنوب لبنان، رغم تحذير الجيش الإسرائيلي النازحين من العودة إلى مناطقهم.

وقال الجيش اللبناني، إن قواته تعمل على اتخاذ الإجراءات لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية.

ودعا الجيش اللبناني المواطنين إلى التريّث في العودة إلى المناطق الأمامية بانتظار انسحاب القوات الإسرائيلية.

وأزالت الآليات الركام في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد وقف إطلاق النار.

ويعود آلاف اللبنانيين إلى منازلهم في جنوب لبنان، إذ تشهد عدة بلدات جنوبية عودة للأهالي إلى قراهم ومنازلهم بعد سريان اتفاق وقف اطلاق النار الساعة الرابعة فجرا.

وتشهد معظم الطرقات المؤدية إلى الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية زحمة سير نشطة.

وعادت مئات العائلات إلى مدينة النبطية المدمرة بشكل شبه كامل، وإلى قرى قضاء النبطية، كما وصل مئات المواطنين الى قرى وبلدات قضاء صور وصيدا قادمين من مناطق لبنانية عدة.

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