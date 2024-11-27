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أوستن عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان: "هذا يوم تاريخي"

06:32 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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وكالات

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان أنه "يوم تاريخي"، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أن عشرات آلاف المدنيين في لبنان وإسرائيل سيتمكنون من العودة إلى ديارهم.

وعبر عن أمله في أن ينهي وقف إطلاق النار في لبنان العنف والدمار الناجم عن الحرب.

يذكر أن أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل ينص على "انسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الخط الأزرق في فترة تصل إلى 60 يوما".

ومع حلول الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء، بتوقيت لبنان المحلي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيّز التنفيذ، بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين.

وأعلن جو بايدن مساء يوم الثلاثاء، أن إسرائيل ولبنان وافقا على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين.

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