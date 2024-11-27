بعد وقف إطلاق النار.. جيش الاحتلال يُوجه إنذارًا عاجلًا لسكان جنوب لبنان

وكالات

وجه الجيش الإسرائيلي، إنذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يحظر عليهم التوجه نحو قرى طالبهم بإخلائها، بحسب روسيا اليوم.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على قناته في "تليجرام": "إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، ‏مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبناء على بنوده يبقى جيش الدفاع منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان".

وأضاف: ‏"يحظر عليكم التوجه نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو باتجاه قوات جيش الدفاع في المنطقة"، متابعا: "‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم امتنعوا عن الانتقال إلى المنطقة. ‏سنقوم بإبلاغكم عن الموعد الآمن للعودة إلى منازلكم".

وانتشرت مقاطع فيديو لحركة سيارات كثيفة على الطرقات باتجاه جنوب لبنان وتظهر بدء عودة أهالي جنوب لبنان والبقاع إلى بلداتهم وقراهم مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

يذكر أن أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل ينص على "انسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الخط الأزرق في فترة تصل إلى 60 يوما".

ومع حلول الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء، بتوقيت لبنان المحلي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيّز التنفيذ، بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين.

وأعلن جو بايدن مساء يوم الثلاثاء، أن إسرائيل ولبنان وافقا على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين.