سيارات النازحين تتدفق لجنوب لبنان رغم تحذير إسرائيل والدفاع المدني التابع لحزب الله

وكالات

شهدت الطرق حركة سير للمواطنينن والسيارات الخاصة بهم نحو مدينة صيدا، على الرغم من تحذير الجيش الإسرائيلي للنازحين من الجنوب اللبناني من العودة إلى قراهم.

ومنذ الدقائق الأولى لدخول اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ تدفقت السيارات إلى الجنوب، بالإضافة إلى وجود حركة سير لافتة في هذا التوقيت، على الطريق السريع الواصل العاصمة بيروت بالجنوب نحو صيدا.

وشوهدت عدة سيارات عند مفرق مدينة صور التي شهدت أعنف الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وطوال الأسابيع المنصرمة أيضا.

أتى ذلك، على الرغم من توجيه الجيش الإسرائيلي إثر بدء سريان وقف النار تحذيرا إلى النازحين من العودة إلى منازلهم أو الاقتراب من مواقعه جنوبا.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة إكس: "إن الجيش الإسرائيلي سيبقى منتشرا في مواقعه جنوب لبنان، وبالتالي يحظر على النازحين التوجه نحو القرى التي طالب سابقا بإخلائها"

وأشار إلى أن "القوات الإسرائيلية ستبلغ السكان لاحقا بالموعد الآمن للعودة"، وفق تعبيره.

بدوره دعا الدفاع المدني التابع لحزب الله، سكان الجنوب وكافة النازحين إلى عدم التحرك قبل صدور بيان رسمي بهذا الشأن.