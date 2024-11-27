بينهم 3 أطفال.. استشهاد 6 فلسطينيين في مجزرة إسرائيلية جديدة بغزة

وكالات

استشهد 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في مدينة غزة فجر اليوم الأربعاء.

ووصل جثامين الشهداء إلى مستشفى المعمداني الذي استقبل أيضا عددا كبيرا من الجرحى في سيارات الهلال الأحمر والطواقم الطبية، بحسب الغد.

ولا يزال عددا آخر تحت الأنقاض، إذ قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المبنى بصاروخ واحد على الأقل، استهدف الطوابق العلوية من هذه المدرسة التي تسكن بها أعداد كبيرة من العائلات النازحة من شمال قطاع غزة، والذين ظنوا أن مدينة غزة أكثر أمنا، لكن الاحتلال الإسرائيلي يلاحق النازحين في كل مكان.

كما كانت هناك مجازر إسرائيلية أخرى وقعت مساء الثلاثاء، أبرزها مجزرة بحي الزيتون بحق منزل سكي لإحدى العائلات راح ضحيته 7 شهداء على الأقل، وعدد من المصابين، ووصلوا إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

ويواصل الاحتلال أيضا في شمال غزة قصفه لمنازل المواطنين بمشروع بيت لاهيا.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت أيضا مساء الثلاثاء، مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط 11 شهيدًا وعشرات المصابين.