ماذا قالت الأمم المتحدة عن إعلان وقف إطلاق النار في لبنان؟

وكالات

رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت: إن الاتفاق هو نقطة الانطلاق لعملية مهمة تقوم على التنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، بهدف استعادة الأمن وحماية المدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وشددت المنسقة في البيان على أنه "لكي يكون الاتفاق طويل الأمد، من الضروري الالتزام التزاما كاملا وثابتا من كلا الطرفين"، مشيرة إلى أن التنفيذ الانتقائي لأحكام القرار 1701 المصحوب بخطابات رسمية لم يعد مقبولا.

وأشادت هينيس-بلاسخارت برغبة الأطراف في اغتنام الفرصة لإنهاء هذا الصراع المدمر، واختتمت كلامها قائلة: "لقد حان الوقت لتأكيد ما تم تحقيقه بإجراءات ملموسة لتعزيز إنجازات اليوم".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلمة إلى الإسرائيليين، معلنا موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحزب الله.

وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الاتفاقات بين إسرائيل و"حزب الله" تنص على استعادة الجيش اللبناني السيطرة على أراضيه في غضون 60 يوما، وبعدها سينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من الأراضي اللبنانية، وسيتمكن المدنيون من كلا الجانبين من العودة بأمان إلى مجتمعاتهم والبدء في إعادة بنائها.

يذكر أنه تم اعتماد قرار الأمم المتحدة رقم 1701 في عام 2006، وينص الاتفاق على وقف كامل للأعمال القتالية بين إسرائيل و"حزب الله" مع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بموجب ضمانات أمنية من الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة.