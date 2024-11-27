قبل وقف إطلاق النار.. حزب الله يستهدف مستوطنة إيفن مناحم

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف مستوطنة إيفن مناحم الإسرائيلية بصلية صاروخية قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بحسب روسيا.

كما أعلن حزب الله اللبناني، أنه هاجم بسرب من الطائرات المسيرة مجموعة من الأهداف العسكرية الحساسة في مدينة تل أبيب وضواحيها.

وأضاف في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وردا على استهداف العاصمة بيروت والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين، وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، مساء الثلاثاء 26-11-204، هجومًا جويًا بأسراب من الطائرات المُسيّرة النوعيّة، على مجموعةٍ من الأهداف العسكريّة الحساسة في مدينة تل أبيب وضواحيها، وحقّقت العملية أهدافها".

وتأتي هذه العملية قبيل ساعات من بدء سريان الهدنة بين حزب الله وإسرائيل والتي من المقرر أن تبدأ في الرابعة فجرا بتوقيت بيروت، بحسب الغد.