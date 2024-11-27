القوات الأمريكية تستهدف مستودع أسلحة تابعًا لمليشيات متحالفة مع إيران

وكالات

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم"، عن استهداف القوات الأمريكية موقعا في سوريا، قالت إنه تابعا لمليشيات متحالفة مع إيران، بحسب روسيا اليوم.

وجاء في بيان لـ "سينتكوم"، أن قوات سينتكوم نفذت ضربة على مستودع للأسلحة تابع للمليشيات المتحالفة مع إيران في سوريا، ردا على هجوم حلفاء إيران على القوات الأمريكية في سوريا أمس.

وأضاف البيان: أن الضرب استهدفت مستودع أسلحة تابعا لجماعة مدعومة من قبل إيران لغرض تقليص قدراتها على التخطيط للهجمات وتنفيذها ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الموجودة في المنطقة لتنفيذ عمليات ضد "داعش.

وقال قائد سينتكوم، الجنرال مايكل كوريلا، في البيان: "كما أكدنا سابقا، نحن لن نتسامح مع أي هجمات على كوادرنا والشركاء في التحالف. ونحن ملتزمون باتخاذ أي إجراءات لضمان حمايتهم".

وأشارت "سينتكوم" إلى أن التقييمات التي جرت حتى الآن لا تشير إلى سقوط ضحايا بين المدنيين بنتيجة الضربة الأمريكية، وأن تقدير الأضرار العسكرية لا يزال مستمرا، مضيفة أنها ستقدم المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة.