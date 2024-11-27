الرئيس الفرنسي: اتفاق لبنان يجب أن يفتح الطريق أمام وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره في غزة.

وأضاف في رسالة مصوّرة على حسابه في منصة "إكس": أن هذا الاتفاق ينبغي أن يفتح الطريق أمام وقف لإطلاق النار طال انتظاره في مواجهة المعاناة الهائلة لسكان غزة.

وشدد على أن هذا الاتفاق هو دليل على شجاعة سياسية يمكن لوحدها أن توفر للجميع في الشرق الأوسط السلام والأمن على المدى الطويل.

ودعا ماكرون اللبنانيين بعد اتفاق وقف إطلاق النار لانتخاب رئيس للبلاد دون تأخير.

وقال ماكرون إنّ هذه مسؤولية السلطات اللبنانية وكل أولئك الذين يمارسون مسؤوليات سياسية بارزة، إذ أن استعادة سيادة لبنان تتطلّب انتخاب رئيس للجمهورية دون تأخير.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن مساء الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في لبنان.