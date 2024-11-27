6 شهداء في قصف إسرائيلي على عدة مناطق شرق وجنوب لبنان

وكالات

استشهد 6 لبنانيين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زيتا جنوبي لبنان، ومنطقة مزرعة بيت مشيك في البقاع شرقي لبنان، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وشن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، غارات عنيفة على مناطق مختلفة في لبنان قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت منطقة الشويفات العمروسية ومنطقة الليلكي ومنطقة حي السلم.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدة الصرفند ومدينة صور جنوبي لبنان.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي بغارة جوية بلدة العسيرة في البقاع شرقي لبنان.