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إعلام سوري: 6 شهداء و10 إصابات في استهداف معبر الدبوسية الحدودي

01:47 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

غارات إسرائيلية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام سورية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سقوط 6 شهداء و10 إصابات حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف معبر الدبوسية الحدودي، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اتفاق وقف إطلاق النار سيسري مفعوله في الساعة 4 صباحا الأربعاء بتوقيت لبنان وإسرائيل.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت بشأنه الولايات المتحدة لإنهاء القتال مع حزب الله اللبناني.

كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد دعا الحكومة إلى دعم الاتفاق لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عام.

ويستند الاتفاق إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي وضع نهاية لحرب لبنان الأخيرة في عام 2006، لكنه لم ينفذ بالكامل.

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