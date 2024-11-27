هل يدرس فريق ترامب إجراء مفاوضات مع زعيم كوريا الشمالية؟

وكالات

يدرس فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم نقلا عن مصادر مطلعة.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب يسعى لتطوير العلاقات مع كوريا الشمالية وكان قد حاول إرساءها خلال ولايته الأولى.

وحسب المصادر، فإن مناقشة السياسات المستقبلية لا تزال مستمرة ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الشأن.

يذكر أن دونالد ترامب قد عقد 3 لقاءات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أونه، خلال ولايته الرئاسية بين 2017 و2021، أصبح أول رئيس أمريكي يلتقي بزعيم كوريا الشمالية.

لكن اللقاءات بين ترامب وكيم جونج أون لم تؤد إلى أي نتائج، إذ كانت واشنطن تطالب كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي وتفكيك ترسانتها النووية، بينما كانت بيونج يانج تطالب برفع العقوبات.

ولم تكن هناك أي اتصالات بين الجانبين خلال ولاية الرئيس جو بايدن، حيث لم تستجب كوريا الشمالية لدعوة بايدن إلى التفاوض دون أي شروط مسبقة.