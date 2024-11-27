قبل ساعات من وقف إطلاق النار.. غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت

وكالات

استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية جديدة، ضاحية بيروت الجنوبية، فجر اليوم الأربعاء، بعد وقت قصير من إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

واشتعلت النيران التي سببتها الغارت في مواقع مختلفة، إثر غارات تردد صداها في بيروت، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وجاء التصعيد قبل ساعات قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اتفاق وقف إطلاق النار سيسري مفعوله في الساعة 4 صباحا الأربعاء بتوقيت لبنان وإسرائيل.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت بشأنه الولايات المتحدة لإنهاء القتال مع حزب الله اللبناني.

كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد دعا الحكومة إلى دعم الاتفاق لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عام.

ويستند الاتفاق إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي وضع نهاية لحرب لبنان الأخيرة في عام 2006، لكنه لم ينفذ بالكامل.