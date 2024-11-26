مجموعة السبع تدين تهديدات روسيا باستخدام الأسلحة النووية

فيوجي (إيطاليا) - (د ب أ)

أدان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الثلاثاء، في ختام اجتماعهم الذي استمر يومين في مدينة فيوجي الإيطالية، تهديدات روسيا باستخدام الأسلحة النووية.

وكتب الوزراء في بيانهم الختامي: "ندين بأقوى العبارات الممكنة الخطاب النووي غير المسؤول والتهديدي من جانب روسيا وكذلك موقفها القائم على الترهيب الاستراتيجي".

وتابع البيان: "لن نتسامح أبدا مع التهديدات باستخدام الأسلحة النووية، ناهيك عن أي استخدام للأسلحة النووية".

ووجهت روسيا تهديدات متكررة باستخدام الأسلحة النووية خلال فترة العامين ونصف العام الماضية منذ بداية غزوها الشامل لأوكرانيا المجاورة.

وقامت موسكو في الأسبوع الماضي بمراجعة عقيدتها النووية، وخفضت عتبة استخدام مثل هذه الأسلحة، وتعتبر روسيا الآن أن أى عدوان من جانب دولة لا تمتلك أسلحة نووية، ولكنها مدعومة من قوى نووية، بمثابة هجوم مشتركا على روسيا.

وتضم مجموعة السبع إيطاليا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا.