مسؤول أمريكي: لجنة فنية عسكرية تضم جيوش دول أخرى ستقوم بتدريب الجيش اللبناني

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، إن واشنطن وباريس ستنضمان إلى آلية ثلاثية قائمة ستشهد إعادة صياغتها وتعزيزها.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن واشنطن ستعمل مع الجيش اللبناني للتأكد من وقف الانتهاكات المحتملة ولن يكون هناك أي قوات قتالية أمريكية في المنطقة.

وكشف المسؤول الأمريكي أن لجنة فنية عسكرية تضم جيوش دول أخرى ستوفر التدريب على المعدات والدعم المالي للجيش اللبناني.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الثلاثاء، إن هناك عدة نقاط ضعف في اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، موضحين أن الاتفاق لا يتضمن إنشاء منطقة عازلة.

بدورها، ذكرت القناة 13 العبرية، أنه بموجب الاتفاق يتوقف حزب الله اللبناني وكل التنظيمات المسلحة بلبنان بداية عن مهاجمة إسرائيل، في المقابل ستتوقف إسرائيل عن شن هجمات جوا وبرا وبحرا على لبنان مقابل توقف الهجمات عليها.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الاتفاق ينص على حصرية السلاح في جنوب لبنان بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، كما ينص على أن عمليات استيراد السلاح وإنتاجه ستكون في إطار سيطرة الحكومة اللبنانية.

كذلك ينص الاتفاق على تفكيك كل المنشآت غير الرسمية المعنية بتصنيع السلاح في جنوب لبنان، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تشرف وتساعد على تنفيذ الالتزامات وتتبلغ من كل جهة عن أي انتهاك.

إلى جانب ذلك، يلزم الاتفاق الدولة اللبنانية بنشر قواتها من الجيش أو الشرطة على امتداد الحدود مع إسرائيل، فيما ستسحب إسرائيل قواتها وفق الاتفاق بشكل تدريجي من جنوب لبنان إلى الخط الأزرق خلال 60 يوما.

وفي إطار ذلك، تجري الولايات المتحدة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البرية.