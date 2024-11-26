الإليزيه: ممثل ماكرون سيتجه إلى لبنان غدا لبحث حل الأزمة السياسية

وكالات

قالت الرئاسة الفرنسية، إن جان إيف لودريان ممثل الرئيس الفرنسي سيتجه إلى لبنان غدا لبحث حل الأزمة السياسية.

ودعت الرئاسة الفرنسية كل شركاء المنطقة إلى دعم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أعلن موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أن أي خرق من حزب الله سيُواجه برد عسكري قوي.

وأوضح أن هذا الاتفاق يهدف إلى التركيز على مواجهة التهديد الإيراني، وإنعاش الجيش الإسرائيلي، وعزل حماس، وفصل الساحات العسكرية.

واختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على التزام حكومته بتطبيق الاتفاق، مع احتفاظها بحرية العمل العسكري إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن جهود لتغيير "وجه الشرق الأوسط".