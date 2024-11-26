بايدن: نسعى لصفقة مع السعودية لإنشاء الدولة الفلسطينية والتطبيع مع إسرائيل

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صحفي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستسعى للتوصل إلى الصفقة التاريخية مع السعودية من أجل تقديم ضمانات لإنشاء الدولة الفلسطينية والتطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل.

وأكد بايدن أن قبول إسرائيل ولبنان اقتراحا لإنهاء الصراع "يقربنا من تحقيق الأجندة الإيجابية" لرئاسته التي تتصور أن الشرق الأوسط "في سلام وازدهار ومتكامل عبر الحدود".

وأشار إلى أن هذا المستقبل يكون فيه للفلسطينيين دولة خاصة بهم؛ تحقق تطلعات شعبها المشروعة، ولا يمكن أن تشكل تهديد لإسرائيل أو تؤوي جماعات مدعومة من إيران، مضيفا "مستقبل يتمتع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بمقاييس متساوية من الأمن والازدهار ونعم الكرامة".

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، إن إقامة الدولة الفلسطينية شرط للملكة العربية السعودية من أجل المضي قدما في اتفاقية التطبيع.

وأضاف وزير الخارجية السعودية، أن الإدانات لم تعد كافية لما تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وقبيل شن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي، توقف مفاوضات التوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل من خلال الوساطة الأمريكية.