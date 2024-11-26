بايدن: لن يكون هناك انتشار للقوات الأمريكية في جنوب لبنان

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صحفي، الثلاثاء، إن لبنان وإسرائيل يقبلان بوقف إطلاق النار.

وأشار بايدن، إلى أن أكثر من 70 ألف مستوطن إسرائيلي اضطروا للنزوح منذ بدء حزب الله الحرب، بينما اضطر أكثر من 100 ألف لبناني إلى النزوح بعد فرض حزب الله الحرب عليهم، وفق تعبيره.

وشدد بايدن على أن هذا النزاع هو الأكثر دموية بين حزب الله وإسرائيل، مؤكدا أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق في ساحات القتال؛ لذلك وجه فريقه لإنهاء النزاع.

وأوضح بايدن، أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ولن يكون هناك انتشار للقوات الأمريكية في جنوب لبنان.

وأكد بايدن أنه في حال خرق حزب الله الاتفاق فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها، مشددا على أن الاتفاق يدعم سيادة لبنان ويشكل بداية جديدة لهذا البلد ويقود الشعب اللبناني لمستقبل ينعم فيه بالسلام.