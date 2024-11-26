بعد إقراره.. الإطار الكامل لتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، الثلاثاء، إنه بموجب الاتفاق يتوقف حزب الله اللبناني وكل التنظيمات المسلحة بلبنان بداية عن مهاجمة إسرائيل، في المقابل ستتوقف إسرائيل عن شن هجمات جوا وبرا وبحرا على لبنان مقابل توقف الهجمات عليها.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الاتفاق ينص على حصرية السلاح في جنوب لبنان بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، كما ينص على أن عمليات استيراد السلاح وإنتاجه ستكون في إطار سيطرة الحكومة اللبنانية.

كذلك ينص الاتفاق على تفكيك كل المنشآت غير الرسمية المعنية بتصنيع السلاح في جنوب لبنان، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تشرف وتساعد على تنفيذ الالتزامات وتتبلغ من كل جهة عن أي انتهاك.

إلى جانب ذلك، يلزم الاتفاق الدولة اللبنانية بنشر قواتها من الجيش أو الشرطة على امتداد الحدود مع إسرائيل، فيما ستسحب إسرائيل قواتها وفق الاتفاق بشكل تدريجي من جنوب لبنان إلى الخط الأزرق خلال 60 يوما.

وفي إطار ذلك، تجري الولايات المتحدة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البرية.