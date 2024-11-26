قرار أممي منذ 18 عامًا.. مفتاح إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله

القاهرة- مصراوي

مع اقتراب وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، ظهر قرار للأمم المتحدة عمره 18 عامًا كمخطط لإنهاء الحرب القائمة حاليا في لبنان. والتي وافق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، وحال الإعلان رسميا على القرار من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في وقت ما يوم الأربعاء.

يهدف وقف الأعمال العدائية الذي استمر 60 يومًا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701، على أمل أن يشكل أساسًا لهدنة دائمة.

تم اعتماد القرار 1701 لإنهاء حرب استمرت 34 يومًا بين إسرائيل ولبنان في عام 2006، وحافظ على الهدوء النسبي في المنطقة لما يقرب من عقدين. واستمر ذلك حتى اليوم التالي لهجوم 7 أكتوبر على إسرائيل العام الماضي، عندما هاجم حزب الله تضامنا، وبدأ أكثر من عام من الصراع.

ونص القرار على أنه يجب على إسرائيل سحب جميع قواتها من جنوب لبنان، وأن الجماعات المسلحة الوحيدة الموجودة في جنوب نهر الليطاني يجب أن تكون الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وتعتقد الولايات المتحدة، التي تتوسط بين إسرائيل ولبنان في الصراع الحالي، أن العودة إلى مبادئ القرار تصب في مصلحة الطرفين، لكنها أصرت على آلية لإنفاذه بشكل أكثر صرامة.

وجادلت إسرائيل بأن حزب الله انتهك القرار عدة مرات من خلال العمل بالقرب من حدودها، الأمر الذي تقوله لبنان أيضًا بأن إسرائيل انتهكت الاتفاق بانتظام على مدى العقدين الماضيين بإرسال طائرات مقاتلة إلى مجاله الجوي.

لماذا القرار هو أمر بالغ الأهمية لوقف الحرب؟

شنت إسرائيل غزوًا على لبنان عام 1982، وأرسلت دبابات على طول الطريق إلى العاصمة بيروت، بعد تعرضها لهجوم من نشطاء فلسطينيين في البلاد. ثم احتلت جنوب لبنان لما يقرب من عقدين حتى عام 2000، عندما طردها حزب الله، الذي تم إنشاؤه - بدعم من إيران - لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

في عام 2000، أنشأت الأمم المتحدة ما يسمى بالخط الأزرق، وهو "خط انسحاب" للقوات الإسرائيلية من لبنان. هذه الحدود تعمل الآن كحدود فعلية بين البلدين.ومع ذلك، ادعى لبنان أن إسرائيل لم تكمل انسحابها من البلاد، واستمرت في احتلال مزارع شبعا، وهي منطقة مساحتها 15 ميلاً مربعاً (39 كم مربع) من الأراضي التي تحتفظ بها إسرائيل منذ عام 1967.

تزعم إسرائيل أن منطقة مزارع شبعا جزء من مرتفعات الجولان التي استولت عليها من سوريا وضمتها لاحقًا. يعتبر المجتمع الدولي - باستثناء الولايات المتحدة الملحوظ - مرتفعات الجولان أرضًا محتلة تابعة لسوريا.

القرار 1701

غزت إسرائيل لبنان مرة أخرى في عام 2006 بعد أن قتل حزب الله ثلاثة جنود وخطف اثنين آخرين - في محاولة لإجبار الأسرى اللبنانيين على الإفراج عنهم. استمرت الحرب ما يزيد قليلاً عن شهر وأسفرت عن مقتل أكثر من 1000 لبناني، معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى 170 إسرائيليًا، معظمهم من الجنود.

في 11 أغسطس 2006، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 1701، الذي دعا إلى الوقف الكامل للأعمال العدائية من قبل حزب الله وإسرائيل.

وطالب القرار إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان، وطالب الحكومة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) "بنشر قواتها معًا في جميع أنحاء الجنوب". لن يُسمح بأي أفراد مسلحين آخرين في المنطقة.

كما دعا الحكومة اللبنانية إلى ممارسة سيادتها الكاملة حتى لا تكون هناك أسلحة بدون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية، وتعتبر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، التي تضم 10000 جندي، هي الهيئة الرئيسية المكلفة بتنفيذ القرار 1701 على الأرض.

وشهد تبادل الأسرى بوساطة الأمم المتحدة بين إسرائيل وحزب الله في عام 2008 إعادة رفات الجنديين الإسرائيليين اللذين تم أسرهما في عام 2006 لخمسة سجناء لبنانيين. أفرجت إسرائيل في وقت لاحق عن جثث حوالي 200 عربي.

التصعيد منذ 8 أكتوبر

بدأ حزب الله في إطلاق النار على مزارع شبعا التي تسيطر عليها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، فيما قال لاحقًا إنه تضامن مع فلسطينيي غزة، بين 8 أكتوبر 2023 ونهاية يونيو، اكتشفت اليونيفيل 15101 مسارًا عبر الحدود، بينما اقتصرت معظم عمليات تبادل إطلاق النار على مسافة بضعة كيلومترات من جانبي الخط الأزرق، ووصلت عدة ضربات إلى مسافة تصل إلى 130 كيلومترا داخل لبنان و 30 كيلومترا داخل إسرائيل.

منذ ذلك الحين، استمرت المناوشات عبر الحدود ولكن تم احتواؤها على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حتى سبتمبر من هذا العام، عندما وسعت إسرائيل حربها بهدف تضمين العودة إلى الوطن لسكان الشمال، الذين نزحوا بسبب الهجمات عبر الحدود من حزب الله، الذي قال إنه لن يوقف الهجمات على إسرائيل إلا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. تبع ذلك هجوم جوي مكثف على لبنان، وغزو بري في 1 أكتوبر للبلاد.

ومن جانبه، قال مسؤول لبناني لشبكة CNN إن الولايات المتحدة نقلت إلى لبنان اقتراحًا يقع ضمن معايير قرار الأمم المتحدة 1701، ويهدف إلى تحقيق وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يومًا.

وقال المسؤول، إنه يركز على آليات أكثر صرامة لتنفيذ القرار 1701 في جنوب البلاد وعلى دور الجيش اللبناني في القيام بذلك، مضيفا أنه يتعامل أيضا مع طرق التهريب عبر الحدود الدولية للبلاد.كما يتطلب الاقتراح انسحاب القوات البرية الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان منذ أكتوبر.

لكن بعض المسؤولين في إسرائيل قالوا إن مجرد العودة إلى عام 1701 لا يكفي، وأصروا على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالحق في ضرب أهداف حزب الله في لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار في حالة حدوث انتهاكات.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، على وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، ومن المفترض أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار وقف إطلاق النار مساء اليوم الثلاثاء، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في وقت ما يوم الأربعاء.

وتحاول إدارة بايدن، التي تخشى التصعيد الإقليمي الذي قد يجذب حليف حزب الله الرئيسي، إيران، التوسط في هدنة منذ شهور. حيث بدأ الصراع قبل 13 شهرًا عندما بدأ حزب الله في إطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل، بعد يوم من هجوم السابع من أكتوبر مما أدى إلى اندلاع حرب غزة.

ماهي تفاصيل الصفقة؟

يتبع الاتفاق ملامح قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي أنهى الحرب الإسرائيلية وحزب الله التي استمرت 36 يومًا في عام 2006، لكن لم يتم تنفيذه بالكامل.

من المتوقع أن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من جنوب لبنان، بينما يسحب حزب الله أسلحته الثقيلة شمال نهر الليطاني، على بعد حوالي 16 ميلاً (25 كم) شمال الحدود. خلال مرحلة انتقالية مدتها 60 يومًا، سينتشر الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية العازلة جنبًا إلى جنب مع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الحالية. ستتم مناقشة النزاعات الحدودية طويلة الأمد بعد فترة الانسحاب البالغة 60 يومًا.

ضمن تفاصيل الصفقة أيضًا، ستتم مراقبة العملية من قبل آلية إشراف بقيادة الولايات المتحدة تعمل كحكم على الانتهاكات. ورد أن خطاب تأكيد ليس جزءًا رسميًا من الصفقة يضمن دعم الولايات المتحدة لحرية العمل الإسرائيلية إذا هاجم حزب الله إسرائيل مرة أخرى أو نقل قواتها أو أسلحتها جنوب الليطاني.