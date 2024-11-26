إسرائيل تشن غارة بالقرب من السفارة الكويتية في بيروت

القاهرة- مصراوي

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة السفارة الكويتية على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة "النويري" في بيروت إلى سبعة شهداء و37 مصاباً.

وقال المركز في بيان، إن فرق الدفاع المدني تقوم برفع الأنقاض في الموقع بحثاً عن ناجين في المبنى المكون من أربعة طوابق والذي تعرّض للغارة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية محلية، إن شوارع لبنان تشهده الآن موجة نزوح كبيرة جداً بعد كثرة التحذيرات التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المناطق اللبنانية.

كانت القناة 12 العبرية، قالت اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارا بإخلاء مبان ببيروت خارج الضاحية الجنوبية للمرة الأولى.