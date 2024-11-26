وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتساهل مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار بلبنان

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتخذ إجراء صارما ضد حزب الله حتى بعد وقف إطلاق النار حال حدوث انتهاكات.

وأفاد مكتب كاتس أنه ذكر في اجتماع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت: "لن يعود الوضع كما كان من قبل".

وأضاف كاتس: "سنواجه أي تهديد في أي وقت وأي مكان، وسيتم تدمير أي منزل يعاد بناؤه جنوبي لبنان ويتم استخدامه كقاعدة إرهابية".

وتابع قائلا إنه سيتم اتخاذ إجراء ضد أي إعادة لتسليح حزب الله وأي محاولة لتهريب الأسلحة، "وسيتم القضاء على أي تهديد لقواتنا أو المواطنين الإسرائيليين فورا".

وشدد على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي "لن تبدي أي تساهل" إزاء أي انتهاك لوقف إطلاق النار، ودعا، في الوقت ذاته، بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى تطبيق وقف إطلاق النار بفعالية.

يأتي تصريح كاتس بعدما قال السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هرتسوج أمس الاثنين، إن اتفاقا لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال بين إسرائيل والمسلحين التابعين لحزب الله في لبنان قد يُبرم "خلال أيام".

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية تستهدف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان، ثم أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأشخاص وتدمير هائل للبنية التحتية ونزوح هائل للسكان.