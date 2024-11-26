إذاعة الاحتلال: الجيش يُصعّد الضغط على لبنان قبل إعلان وقف لإطلاق النار

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش يصعد الضغط على لبنان قبل الإعلان عن وقف لإطلاق النار.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم في لبنان أكبر عدد من الأهداف التي حددتها شعبة الاستخبارات العسكرية.

وقبل وقت قليل، قالت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارا بإخلاء مبان ببيروت خارج الضاحية الجنوبية للمرة الأولى.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي: "إنذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية (رأس بيروت – المزرعة – مصيطبة – زقاق البلاط)".

وأوضح أدرعي "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن جيش الاحتلال غارات ليستهدف الطوابق المحددة التي تقع فيها البنى المحددة".

وأضاف "فمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة 50 متر".