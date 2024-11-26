سفير فلسطين بالأمم المتحدة: اللاعقاب شجع الاحتلال على تجاهل قرارات الهيئات القضائية الدولية

وكالات

قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الثلاثاء، إن العالم بات يعلم أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيس للاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأكد منصور على أن اللاعقاب شجع الاحتلال الإسرائيلي على تجاهل قرارات الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية لن تسمح بتنفيذ مخططات التهجير والفصل العنصري التي يسعى لها الاحتلال.

وأوضح منصور أن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة.