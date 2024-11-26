الرئيسة المكسيكية تقترح التعامل بالمثل إذا فرضت أمريكا رسوما على بضائع بلادها

مكسيكو سيتي - (أ ب)

اقترحت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم رد المكسيك على أي رسوم يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على بضائع بلادها، بفرض رسوم على منتجات الولايات المتحدة، بعدما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على البضائع المكسيكية إذا لم توقف البلاد تدفق المخدرات والمهاجرين عبر الحدود.

وذكرت شينباوم أنها راغبة في المشاركة في محادثات بشأن هذه القضايا، لكنها أشارت إلى أن المخدرات مشكلة أمريكية.