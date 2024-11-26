لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الرئيسة المكسيكية تقترح التعامل بالمثل إذا فرضت أمريكا رسوما على بضائع بلادها

05:51 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مكسيكو سيتي - (أ ب)

اقترحت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم رد المكسيك على أي رسوم يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على بضائع بلادها، بفرض رسوم على منتجات الولايات المتحدة، بعدما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على البضائع المكسيكية إذا لم توقف البلاد تدفق المخدرات والمهاجرين عبر الحدود.

وذكرت شينباوم أنها راغبة في المشاركة في محادثات بشأن هذه القضايا، لكنها أشارت إلى أن المخدرات مشكلة أمريكية.

الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أمريكا تفرض رسوم علي بضائع مكسيكية الرئيسة المكسيكية تقترح التعامل بالمثل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئیس الأرکان الإيراني: ردنا على إسرائيل سيكون خارج توقعاتها

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 2-0 استاد أبيدجان.. كهربا وأفشة يسجلان