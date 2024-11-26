بشرط واحد.. سموتريتش يوافق على وقف النار في لبنان

(مصراوي)

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن بشرط التصديق خلال 48 ساعة على خطة للرد على الانتهاكات من جانب حزب الله اللبناني.

وأضافت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن سموتريتش يُطالب بتحميل لبنان مسؤولية أي انتهاك للاتفاق والرد بضرب بنى تحتية لبنانية بشكل مباشر.

واجتمع الكابينت الإسرائيلي، قبل قليل، لمناقشة قرار وقف إطلاق النار في لبنان بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ولبنان.